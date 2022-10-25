Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde terör örgütleri ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor…

Yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, eli kanlı terör örgütü PKK’nın yayın organlarında Türk askerine yönelik yapılan propagandalarla terörle mücadele gölgelenmeye çalışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde süregelen algı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

PKK sempatizanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir yayında Türk askerini kimyasal silah kullanmakla suçlayan ifadelerin altına imzasını attı.

PKK’ya yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığını ortaya atan Fincancı, “Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." dedi.

"Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir"

MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Devlet Bahçeli, Fincancı’nın iddialarına yönelik en sert tepkiyi veren siyasetçilerden biri oldu.

Bahçeli, Fincancı’nın Türk vatandaşlığından çıkarılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemizi karalamak ve kundaklamak isteyen iç ve dış işgal cephesi her seferinde yalan ve iftirayla bezenmiş iddialarla karşımıza çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kimyasal silah kullandığını şerefsizce dillendirenlere aldanacak ve kanacak hiç kimse yoktur.

Irak ve Suriye’de benzeri karanlık algı oyunlarının görüldüğü, işgal için bahaneler oluşturulduğu bilinen bir geçektir.

Türkiye’den bir Irak, bir Suriye çıkarmak için ortam yoklayanlar sömürge piyonlarıdır, mahcup ve mağlup olmaları da kaçınılmaz bir akıbettir. CHP’li bir milletvekilinden HDP’lilere, terörist Demirtaş’tan Türk Tabipleri Birliği Başkanı’na kadar düşman safında toplananlar, terörün değirmenine su taşıyanlar açıktadır, hepsi de alçaktır.

İP Başkanı’nın Türk Tabipleri Birliği’ne övgüleri, bizi de suçlayan sözleri hala hafızalarımızda olup, en son dehşet verici iftiraya ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği pek tabii merak konusudur. Herkesi uyarıyorum, Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir.

"Yeminli Türkiye düşmanları yine sahneye çıkmışlardır"

Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar su katılmamış teröristtir.

Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalar da bulunanlar terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlardır.

23 Ekim 2022 tarihinde, Almanya’nın Köln kentinde, Dayanışmanın Sesi Derneği isimli husumet oluşumu tarafından düzenlenen konferansta PKK, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanları yine sahneye çıkmışlardır.





"TTB'nin kapısına kilit vurulmalı"

TTB başkanı da bu konferansta terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile hapis cezası alanların hak ihlaline uğradıklarını ileri sürmüş, kimyasal silah yalanını da dile getirmiştir.

Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. TTB’nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartının kaldırılarak özgürleştirilmelerine tarihi önem veriyorum.

Türk düşmanı bir birliğin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz.

Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki ViDEO



"Vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir"

Türk askerlerine hain ve zalimlerin ağzı ile kimyasal silah çamuru atanların, mesela TTB başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir. Zira tahammülümüz bitmiş, sabır taşımız çatlamıştır. TTB’nin tıpla, hekimlikle, sağlıkla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır. Bunların tahrikleri çizmeyi aşmıştır."

"İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık"

Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"İnsanlık tarihini genel hatlarıyla incelediğimizde, mücadele ve muharebelerin ortaya çıktığı anda değil, bilhassa planlama ve hazırlık aşamasında kazanıldığı görülecektir. Hazırlığın yoğun olması kadar hedefin de doğru konulması lazımdır. Bu da yetmez, haysiyet ve hayatiyet mücadelesinin her cephesinde haklı olmak, haktan yana durmak, halka hizmetle dolup taşmak kuşkusuz mühim bir husustur. Yığınakta yapılacak bir hatanın sonuca negatif etkisi her zaman başlangıçtaki cesametinden çok daha fazla olacaktır.

Stratejik çelişkilerin taktik müdahalelerle telafi edilemeyeceği, tıpkı birisi düşünce diğerlerini de düşüren domino taşları gibi, zaaf ve zayıflıkları teker teker ortaya dökeceği unutulmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak stratejik koordinatlarını belirlediğimiz hedefleri insan, zaman ve mekân çerçevesinde isabet, ihtiyat ve itinayla tayin ve tespit kabiliyeti gösterdik, buna da aynen devam ediyoruz. Siyasi mücadelede, muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın esası ve sırrı burada aranmalıdır.

Gündeme hâkim olmanın yanında, gelişmeleri hakşinas bir olgunlukla, hakiki bir fikir mukavemetiyle, hakkaniyete saygılı bir üslupla ele almak bizim için her zaman önemli ve öncelikli bir gayedir. Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. Hiçbir zaman çuvalın ağzı dururken dibini açmadık. Hiçbir zaman da gölün kenarına kuyu kazmadık. Öteden beri, siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerektiğine yaptığımız vurgunun özü doğrusunu isterseniz bu değerlendirmelerimde saklıdır.

İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık. Tutarlığımızdan caymadık, irfanımızdan sapmadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla ve kat’a bahis konusu yapmadık, siyasi müzayedeye bırakmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık, ufalmadık, ufalanmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık Bir doğrunun imanının, bin eğriyi düzelteceğine inandık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Eskiyle yeninin arasına sıkışıp kalmadık. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Milletimizle iç içe olduk, milletimizle aynı hizada durduk, hülasa millet biziz dedik. Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle, çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle ne işimiz olmuş, ne de ilişkimiz olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Buz üstüne bina yapıp içine girenler, ilk güneşte batacaklarını peşinen hesap etmelidir. Terazisi çamurdan olanların dirhemi kumdandır.

İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır. Nasıl ki, bir topal pire bir gecede yedi yastık dolaşırsa, siyasi devşirmeler de hiç ara vermeksizin buradan oraya savrulup duracaklardır.

Kendi evindeki dolu testiyi, kendi evindeki bol tepsiyi görmeyip, başkasının avucundan damla damla su içmeye kalkanların, lokma lokma ekmek yemeye çalışanların ne kandığı, ne de doyduğu görülmüş, duyulmuş şey değildir. Çam dalından ağıl olmayacağına göre, biliniz ki bu tiplerden de adam olmaz, olmayacaktır.

"Küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoracak değiliz"

Biz milletimize nasıl hizmet edeceğimizin amacıyla yoğruluyoruz.

Biz lider ülke Türkiye’yi inşa, imar ve ihyanın peşindeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın, küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoracak değiliz. Dertli olanın dertten anlayacağını, eğri olanın da yoldan kayacağını biliyor ve buna inanıyoruz. Çok şükür meydanlardan taşıyoruz, her gittiğimiz yerde hüsnü kabul görüyor, destek topluyor, milletimizin emsalsiz takdir ve teveccühüyle gücümüze güç katıyoruz.

"Zillet taifesine Türkiye’yi rehin bırakmayacağız"

Hiç aklınızdan çıkarmayınız ki, çalışan dağları aşacak, çalışmayan yolları şaşacaktır. Biz sıra dağları birer birer aşmaya azmettik, bariyerleri yıkmaya söz verdik, kazanmaya da yemin ettik. 2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının eser ve emanetlerini yıktırmayacağız. Batan kayık gibi yan giden zillet taifesine Türkiye’yi rehin bırakmayacağız.

"Adayımız belli, kararımız nettir"

Emek veriyoruz, çaba gösteriyoruz, zaman ayırıyoruz, sürekli faal halde bulunuyoruz, bin defa helal olsun, yeter ki cumhur kazansın, yeter ki Cumhuriyet’in önü açılsın, yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun. Geldiğimiz yer belli, durduğumuz yer bellidir. Tarafımız belli, tahayyülümüz bellidir. Ve bizim adayımız belli, kararımız nettir. Geçtiğimiz hafta sonu Manisa Açık Hava Toplantımız yine dost sevindirmiş, düşman çatlatmıştır. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, asıl gelenin Cumhur İttifakı, asıl gelmekte olanın Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu ne görüyorlar, ne de göstermeye ciğerleri yetiyor.

Sivas’tan Bursa’ya, Kayseri’den Erzurum’a, Konya’da Manisa’ya kadar vatan evlatları birleşmiş, kenetlenmiş, çok şükür kafileler eşliğinde gelmeye başlamıştır. Biz yürüdükçe dağılıyorlar, biz yükseldikçe kaçışıyorlar. Üç kuruşa beş köfte sırasına giren süfli zihniyetler boşuna nefes tüketmesin, bizim bölünecek vatanımız yoktur, bizim inecek bayrağımız yoktur, bizim susacak ezanımız yoktur, bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır. Türkiye’nin yolu da, bahtı da ardına kadar açıktır. Karamsarlarla işimiz yoktur. Ümit çeşmesi kurumuş olanlarla irtibatımız yoktur. Gücümüz Türkiye, güvencemiz büyük Türk milletidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket sağlı sollu tahriklere, kara kampanyalara, yalan haberlere, yalancıların oyunlarına hem kapalı, hem de karşıdır. Algı operasyonları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Allah’a şükürler olsun ki, açık hava toplantılarımız başarıyla geçmiştir. Bu demokratik süreç, vatandaşlarımızla buluşma ve kucaklaşma gayretimiz seçim gününe kadar artarak devam edecektir. Meydanların dili cumhurun zaferini muştulamaktadır. Meydanların sesi Türkiye’nin yükseliş umutlarına tercümanlık yapmaktadır. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi’nin fedakar ve vefakar teşkilatlarına, asil dava arkadaşlarıma, milletimin her güzel insanına, siz değerli milletvekillerimize gönülden teşekkürü bir vefa borcu kabul ediyorum. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun diyorum.

"Yabancı ülkelerde Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı şikayet sırasına giriyorlar"

Muhterem Arkadaşlarım, Aşağı yukarı 1,5 yıldır zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde papatya falları açılıp çekilişler yapılıyor.

Aday o mu olacak, bu mu olacak sorusuna cevap aranıyor. Sistematik bir propaganda sürekli tedavülde tutuluyor. Ismarlama anketler yayımlanıyor, isimler parlatılıyor. Zillet ittifakını oluşturan partiler arasındaki görüş ayrılıkları rekabeti kızıştırıyor, aynı şekilde sinir harbini kamçılıyor.

Doğmayan oğul, bitmeyecek tarlaya nasıl buğday ekiyorsa, zillet partileri de susuz vadide küreksiz tekneyle mesafe almaya çalışıyor. Buna da uyum diyorlar, bunu da aynı şeyleri düşünmek şeklinde formüle ediyorlar.

İttifak ortakları arasında aldatma ve ayak oyunları alıp başını gidiyor. Madenli tepede ot bitirmeye çalışıyorlar. Meşe gibi dikilmek yerine, kavak gibi eğilmekten medet umuyorlar. Yabancı ülkelerde Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı yüzleri kızarmadan, vicdanları sızlamadan, kalpleri teklemeden şikayet sırasına giriyorlar.

Televizyon ekranlarına baktığınızda, neredeyse her akşam üç-beş sabitleşmiş sabit fikirli sözde uzman yorumcu ve kerameti kendinden menkul akademisyenler bağıra çağıra zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı üzerinde toto oynuyorlar. Öyle isimler servis ediliyor ki, öyle isimler ortaya atılıyor ki, bu girişimin bir tertip olduğu her açıdan belli oluyor. Halbuki Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, tecrübesiyle, birikimiyle ve devlet adamlığı vasfıyla gündeme taşınan isimlerle mukayesesi her şeyden önce izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır. Dahası bilinçli bir kampanya mucibince hiçbir karşılığı olmayan silik ve sipariş isimlerle tartılması, hatta gıyaben yarıştırılması en başından itibaren mutlak butlanla batıldır. Ankara’yı yavaşlatması yetmiyormuş gibi, Türkiye’nin hızını da yavaşlatmak için pusuya yatanların umut olarak takdimi hangi akla, hangi mantığa, hangi makuliyete hizmettir? İstanbul’u mahvı perişan eden aciz, acul, arızalı, aidiyet ve ahlaki sancıları olan başarısız şahsın devamlı ön plana çıkarılması kimin telkini, kimlerin tembihidir?

"Cumhurbaşkanlığı, yapboz tahtası, deneme yanılma sahası değildir"

“Kadından imam olmaz, ben başbakan olacağım” diyen malum siyasetçinin, doğrudan değil de yancıları aracılığıyla Cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Altılı masada fesat çıkarmak şeklinde okunmayacak mıdır? Bunların hangisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir tutulabilir? Bunları hangisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına layık olabilir? Pazarsız dükkan açanlar, parasız akşam ederler. Paslı tenekeden kova yapmak için çırpınanlar sadece kulakları tırmalayan gürültü çıkarırlar.

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve 2023’te Cumhurbaşkanı adayımızı sorunlu isimlerle eş tutmak, onlarla yarıştırmaya niyet etmek bir defa klasik bir FETÖ yöntemidir. Nitekim bunun bir başka adı da yenemeyeceksen yıprat taktiğidir. Gözümüzden kaçtı sanılmasın, zillet ittifakının muhtemel Cumhurbaşkanı adayı etrafında biriken tartışmaları ilk olarak dış güçler kışkırtmaktadır. İkinci olarak söz konusu tartışmanın ateşini PKK, FETÖ ve bölücü odaklar körüklemektedir. Üçüncü olarak da ülke içine yuvalanmış menfaat ve müstevli kalıntıları bu tartışmayı diri tutmaktadır.

Kılıçdaroğlu Sivas’ta yerel bir televizyon kanalına çıkarak vatandaşlarımızın şunları düşünüp söylemelerini istemiş: “Bir de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim.” Tevek dikmeden kabak büyütmeye çalışan bir insan günün sonunda nasıl bir hayal kırıklığı yaşıyorsa, emellerinin ve hedeflerinin bilinmediğini, kendisinin de tanınmadığını zanneden Kılıçdaroğlu aynı derecede hayal kırıklığına mahkum olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, yapboz tahtası, deneme yanılma sahası değildir. Cumhurbaşkanlığı, staj yapma yeri, acemi eğitim alanı değildir. Cumhurbaşkanlığı, yalvarmayla, yakarmayla, sızlanmayla, el avuç açmayla oturulacak bir makam değildir.

"Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor"

Cumhurbaşkanlığı, cumhurun irade külliyesi, itibar kubbesi, iffet, iddia ve ifade köşküdür. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu hiç durma, boş hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçme, 2023’te yorulacak, geri dönmemek üzere dinlenmeye çekileceksin. Kılıçdaroğlu, nasıl bir adam olduğunun görülmesini istiyormuş. Arife tarif gerekir mi? Bilinen bir gerçeği tekrar duymaya ihtiyaç olur mu? Uçan kuştan haber sorulur mu? Balsız kovanda arı durur mu? Usta hırsıza kapı dayanır mı? Diyeceğim odur ki, Türkiye’nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor.

Zillet ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış.

"Merdane gibi dönmeyi bırak, işte sana demokrasi meydanı"

Kılıçdaroğlu, Sivas’ta başörtüsünü ben çözdüm demiş. Madem bu sorun çözüldü, peki neden kanuni düzenlemeye ihtiyaç duydun? Bu istismara neden heves ettin? Maksadın neydi, nereye ulaşmayı istedin? İşte sana bir fırsat, işte sana bir çıkış, işte sana kalıcı bir çözüm, başörtüsünü anayasal güvenceye haydi buyur birlikte kavuşturalım. Bu meseleyi beraberce ele alalım. Anayasa’nın 24 ile 41’inci maddelerini hep birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu, dürüstsen, iyi niyetliysen, başörtüsü üzerinden siyasi rant devşirmeyi aklından geçirmiyorsan merdane gibi dönmeyi bırak, işte sana demokrasi meydanı, gel burada duruş göstermeye bak. Bir demet gülün, bir harman ottan iyi olacağını da asla unutma. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunu da aklından çıkarma."

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