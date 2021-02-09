Boğaziçi'ne ilişkin sözlerinin ardından Twitter'da kısıtlanan MHP Lideri Devlet Bahçeli, aynı ifadeleri kürsüden de söyleyerek sırtlarını ajanlara dayayanların evlat değil, yılan olduğunu belirtti.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki mesaj kısıtlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Hiç kimsenin Türkiye'ye demokrasi dersi veremeyeceğinin altını çizen Devlet Bahçeli, "Kimin ne kadar demokratik olup olmadığını, insanlık değerlerine kadar saygı duyup duymadığını dünya alem bilmekte ve görmektedir." dedi.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Twitter tarafından kendisine uygulanan sansürle ilgili açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ"

"Biz teröristlere yükleniyoruz dijital faşizm, oklarını bize yöneltiyor. Demokrasiden, haktan, hukuktan bahsedenler düşünce hürriyetine kastediyor. Twitter bazı paylaşımlarıma kısıtlama getirdi. Demek ki doğru yoldayız. Varsın kısıtlasınlar. İsterlerse bütün mesajlarımı kaldırsınlar.

Devlet Bahçeli'den Twitter'ın mesaj kısıtlamasına tepki VİDEO







"EVLAT DEĞİL, BAŞI EZİLMESİ GEREKEN YILANDIR"

Twitter'ın beğenmediği bu mesajı tekrarlamak istiyor, boyun eğmeyeceğimizi aktarmak istiyorum; 'Sırtlarını ajanlara, zalimlere dayamış olanlar, evlat değil başı ezilmesi gereken yılanlardır.'

Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere yaymak için kuyruğa girenler, bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir. Görüşüm aynıdır, düşüncem aynıdır. Nitekim teröristlerin başı ezilmelidir.

Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz, her gün korkakça yaşamaktansa bir gün kahramanca şehadeti dileriz."