Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki

MHP Lideri Bahçeli, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı binası önüne gitmesini "pis bir kumpas, bayağı bir tezgah" olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

Bahçeli, Ümit Özdağ’ın sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önüne gitmesini eleştirdi.

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Bahçeli, "Türkiyemiz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir." dedi.

"Pis bir kumpas, tazgah..."

Dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaya çalışıldığını belirten Bahçeli, "Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir. Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerine yer verdi.

"Hepsini şiddetle kınıyoruz"

Milli güvenliği müdafaa eden kurum ve kuruluşların polemiklerin içine çekilmesinin komplo olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır.

"Magandalık yaparak ateşle oynuyorlar"

İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir.

"Herkesin ederini, giderini, ciğerini iyi biliriz"

Biz herkesin ederini de giderini de ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."