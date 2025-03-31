Devlet Bahçeli'den Volkan Konak için başsağlığı paylaşımı

Haber Merkezi

Türkiye savat dünyasından bir isim daha kaybetti.

Karadeniz müziğinin güçlü ismi Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN PAYLAŞIM

Konak'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düşerken baş sağlığı ve taziye mesajları art arda geldi.

Bu kapsamda bir mesaj da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"KIYMETLİ BİR EKOL OLMUŞTUR"

X hesabından baş sağlığı mesajını ileten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.

"AİLESİ VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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