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AA

Devlet Bahçeli'den bayram mesajı...

Kurban Bayramı’nı Ankara'da geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Açıklamalarının satır başları şöyle:

Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.



Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Gençlik üzerinde oyuna son verilmeli.



Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

"DARBE YASALARI YOK EDİLMELİDİR"