Devlet Bahçeli MHP'nin oy oranlarını eleştirenlere cevap verdi Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde partisinin aldığı oy oranlarına ilişkin konuşanlara dair, "Partimizin oy oranının düştüğünü, eridiğimizi utanmadan sıkılmadan yazanlar, söyleyenler ulu orta atıp tutanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında geride kalan yerel seçimlere dair değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, MHP'nin oy oranına ilişkin yazıp çizenler hakkında konuştu.

Partisinin oy oranını eleştirenlere cevap veren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Partimizin oy oranını düştüğünü, eridiğimizi utanmadan yazanlar oldu"

31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. Milletimize hizmet yolculuğunu sürdüreceğiz. Müfteriler partimizin oy oranını düştüğünü, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan yazanlar, atıp tutanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını, tanısalar dahi karalamak için her yola saptıklarını gayet iyi biliyoruz.

"MHP oy oranı yüzde 16.62'dir"

MHP, 30 büyükşehirin 28'inde Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin'de kendi adaylarımızla seçime girdik. 51 ilin 22'sinde MHP ile AK Parti seçime ayrı ayrı, 29 il merkezinde de iş birliği halinde katılmıştır.



Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir. 51 il kapsamını alan il genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Televizyon bülbülü olan profesöre sesleniyorum; hani nerede azalan seçmen desteğimiz.



31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.

"MHP'nin 31 Mart seçimleri değerlendirmesi"

Son Türk milleti hükmünü vermiştir. Yerel yöneticiler seçilmiştir. MHP'nin 31 Mart seçimleri değerlendirmesi 3 madde halinde şunlardır.



1) 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletin demokratik kararına saygılıyız. Yerel ve genel seçimleri karıştırmak yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir.



31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştireni hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değiştir. 'Yerel iktidar olduk' diyenler hayal aleminde. Şımarıklığın alemi yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.



2) Katılım oranları düşüktür. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Milli irade sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür. Ayakta kalması mucizelere bağlıdır.



3) 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan biri de ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumuzdur.

"Siyasetin ekseni hürmet ve muhabbettir"

İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbet de bunlardır.

"MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamıştır"

Hiç kuşkusunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir.



MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman gaye edinmiştir. Hem partimiz hem ülkemiz adına 2 mühim demokratik etap geçirmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma mücadelemiz kampçılanmıştır.

"Görevimizin farkındayız"

Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetmeyenlerin umutsuzluk çarkına kapılması bundan sonra da muhtemeldir. Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız.



Bizim milliyetçiliğimiz çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır

Yeni anayasa çağrısı