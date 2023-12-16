Devlet Bahçeli'den Özel'e şehit cenazesi tepkisi: Bu nasıl ikiyüzlülüktür Şehit cenazesine katıldıktan sonra apar topar DEM Parti'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP Lideri Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, Özel için 'ikiyüzlü' tabirini kullandı.

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ensonhaber.com

CHP eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim öncesi çıkmaza girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın şehit Teğmen Emir'in cenazesine katıldıktan hemen sonra ittifak görüşmeleri için DEM Partisi'nin kapısını çaldı.

Özel'in ziyareti tepkiyle karşılandı.

Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısı programında konuştu.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür"

Şehit cenazesine katıldan sonra DEM Parti'yi ziyaret eden Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Bu nasıl ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı şehitlerimizin acısını ne yapacak"

Devlet Bahçeli tepkisinde şunları kaydetti:

Ne acısı, neyin acısı, unutulmasın ki, hainlere acıyan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teröristlerin penceresinden bakan çürümüşlerdir. CHP Genel Başkanı şehitlerimizin acısını ne yapacak? Nasıl izah edecek? Nereye koyacak?

"CHP Genel Başkanı saygı ve samimiyet gösterecek mertliğe ve vicdana sahip midir"

Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde Şeyh Said’in gayrimeşru çocukları tarafından şehit edilen 25 yaşındaki Teğmen Eril Alperen Emir evladımızın 13 Aralık günü cenazesine katılıp, sonra da koşa koşa DEM isimli PKK aparatının ayağına giden CHP Genel Başkanı’nın, bir gün içinde hep üzgün görünüp hem de gülücükler saçması korkunç bir ikiyüzlülük değil midir?



Peki Alperen evladımızın acısıyla kavrulan muhterem ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize CHP Genel Başkanı saygı ve samimiyet gösterecek mertliğe ve vicdana sahip midir?

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özel, Pençe bölgesinde PKK'nın şehit ettiği 25 yaşındaki Teğmen Eril Alperen Emir'in Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cenazede üzgün pozlar veren Özel, tören biter bitmez DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları'nı ziyaret etti.

Tepki çeken ziyaret

Özel'in önce şehit cenazesi, ardından da DEM Partisi ziyaretinde gülücükler saçması sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Ne yüzle geldin"

Özel, şehit cenazesinde bir şehit yakını kadını tarafından protesto edildi.

Şehit yakını tepkisinde şunları söyledi: