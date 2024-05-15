Devlet Bahçeli'nin Ankara Emniyeti çıkışı: Yeni bir komplo MHP Lideri Bahçeli, başta Emniyet'te olmak üzere Türkiye'nin devlet içerisinde yuvalanan bir yapılanmanın tehdidiyle karşı karşıya kaldığını dünkü grup toplantısında dile getirdi.

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ensonhaber.com

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında Ankara'da 3 emniyet müdürünün gözaltına alınması, Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak devlet içinde "FETÖVARİ "oluşumlara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, oyun kuranların oyunlarını ve tuzaklarını da yerle bir edeceklerini söyledi.

Bu açıklamalar öncesinde de MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında konunun ciddiyetine dikkat çekerek, yaşanan olayları "komplo" olarak nitelendirdi.

MHP Lideri, bu komplonun hedefinde Cumhur İttifakı'nın olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Geçiştirilemeyecek bir komplo"

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir.



17/25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

"Tepelerine binilmeli"