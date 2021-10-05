Devlet Bahçeli'nin bahsettiği 'Baskın Seçim' nedir

Devlet Bahçeli'nin konuşmasında geçirdiği "baskın seçim" terimi merak konusu oldu. Peki, Baskın seçim nedir, neden yapılır? İşte erken seçim ve baskın seçim arasındaki farklar...

Türkiye'de erken seçim tartışmalarına her seferinde iktidar tarafından net bir yanıt gelse de, muhalefet gündeminin sıcak konusu olmaya devam ediyor.

Vatandaşların "erken seçim olur mu" merakı sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuya dair açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den grup toplantısında, "Baskın seçim yoktur, Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara sandığı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar "baskın seçim" nedir, nasıl yapılır araştırmaya koyuldu.

Peki, Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? İşte detaylar...

BASKIN SEÇİM NEDİR

Baskın seçim, iktidar tarafından muhalefet ya da seçime girecek diğer partilerin henüz seçim hazırlığı yapmamışken atılan stratejik hamlelerdir.

İktidarı elinde bulunduran partiler, mevcut oy oranlarını korumak ya da oy artışı sağlamak adına baskın seçime gidebilir.

Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri köşe bucak bir şekilde yakalamaktır.

Seçimi kazanmak isteyen iktidar, muhalefeti öyle bir anında yakalar ki, baskın seçim taktiğini uygulayarak hedefi olan "kazanmak" eylemini hayata geçirir.

BASKIN SEÇİM VE ERKEN SEÇİM FARKI

Baskın seçim ve erken seçimi birbirinden ayıran en önemli özellik, erken seçimde tarih belli olurken, baskın seçimde herhangi bir tarih belli değildir. Baskın seçim yarın bile olabilir, ancak erken seçimin bir tarihi vardır.