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    Devlet Bahçeli'nin çalışma odasında dikkat çeken ayrıntılar

    Devlet Bahçeli'nin çalışma odasında dikkat çeken ayrıntılar

    Koronavirüs salgını nedeniyle limon kolonyasını masasından ayırmayan MHP Lideri, odasında iki tane de ufak dambıl bulunduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 13:19
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel merkez binasındaki çalışma odasında çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

    MHP Lideri'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan fotoğrafta, odadaki ayrıntılar dikkatlerden kaçmadı.

    KOLONYA, DAMBILLAR

    Koronavirüs tehlikesine karşı masasında limon kolonyası bulunduran Devlet Bahçeli'nin hemen arkasında iki adet dambılın olduğu görüldü.

    GENÇLİK FOTOĞRAFLARI

    Yıldıray Çiçek'in "Medyada Düşürülmüş Maskeler" kitabını okuyan Devlet Bahçeli'nin çalışma masasının yanında bazı gençlik fotoğrafları da var.

    Devlet Bahçeli nin çalışma odasında dikkat çeken ayrıntılar #1

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