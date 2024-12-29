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Haber Merkezi

Türkiye, siyaset arenasında tarihi günler, tarihi gelişmeler yaşıyor.

Bu tarihi gelişmelerin başlangıcını ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı.

Bahçeli, yaptığı tarihi çağrılarla Türkiye'de yeni bir sürecin adımını attı.

Tarihler 1 Ekim 2024 yılını gösterdiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemine başladı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, ardından da ilk kez DEM Parti Grubu'yla da tokalaştı.

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İLK ADIM: TOKALAŞMA

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansıdı.

Bu tokalaşma sonrasında Devlet Bahçeli, yaptığı grup toplantılarında tarihi sözlere imza attı. İlk tarihi sözler, tarihi çağrı ise yine ekim ayında geldi.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞA EDELİM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının açılışında, DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz bir Türkiye inşa edelim." açıklamasıyla olumlu karşılık buldu.

Bu sürece Devlet Bahçeli tarafından, siyasette tüm taşları yerinden oynatacak yeni açıklamalar dahil oldu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, teröristbaşından da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istedi.

15 EKİM: KANA DEĞİL KARDEŞLİĞE SUSADIKLARINI GÖSTERSİNLER

MHP Lideri'nin ilk ezberleri bozduğu ifadeler, 15 Ekim tarihindeki MHP'nin grup toplantısında geldi.

Bahçeli, parti kürsüsünde PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a seslendi.

Konuşmasında terörist Öcalan'a "terör örgütünü bitir" çağrısı yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.

22 EKİM: ÖCALAN'A UMUT HAKKI ÇIKIŞI

MHP Lideri'nin tüm gündemi değiştirecek asıl açıklamaları ise 22 Ekim tarihindeki partisinin Meclis'teki grup toplantısında yapıldı.

Terör sorununun çözümü konusunda tarihi bir adım atan Bahçeli, terörist Öcalan için "umut hakkı" talep etti.

İlk olarak teröristbaşı Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli'nin, tarihe geçecek ifadeleri şöyle;

Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.



Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.



Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.



Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelip Meclis'e konuşsun" sözlerine yanıt vererek, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" dedi. Bahçeli'nin tarihi sözleri, DEM Grubu'nda da olumlu karşılık buldu.

EKİM AYINDA PEŞ PEŞE GELİŞMELER: CHP CEPHESİ DE OLUMLU

Devlet Bahçeli'nin tarihi açıklamalarının ardından da bir adım da CHP'den geldi.

CHP'de daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarete gitti.

Özel görüşme sonrası, "CHP bu konuda engelleyici olmayacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ, TARİHİ ÇAĞRI SONRASI BİR ARAYA GELDİ

Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesi de oldu. Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeden sonra MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.

Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuş Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

26 KASIM: "İMRALI'YLA DEM GRUBU ARASINDA YÜZ YÜZE TEMAS GECİKMEKSİZİN YAPILMALI"

Sözlerinin her daim arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, Öcalan çıkışını bir kez daha yeniledi ve şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.



İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye’nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz.

DEM PARTİ, ADALET BAKANLIĞI'NA İMRALI GÖRÜŞMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Devlet Bahçeli 26 Kasım'da, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan aynı gün içinde açıklama geldi.

Grup toplantısında konuşan Bakırhan, İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi ve kısa bir süre içerisinde de başvuru yapıldı.

TUNCER BAKIRHAN'IN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ KONUŞMASINA BAHÇELİ'DEN ALKIŞ GELDİ

Süreç devam ederken, Tuncer Bakırhan'dan Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama daha geldi. Konuşmasında Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten Bakırhan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Suriye’de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye’ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu’da örnek olabilir. Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlendirmesi gerekir.



Ortadoğu’da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.



Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir.

DEM PARTİ'NİN TALEBİNE BAHÇELİ'DEN YORUM

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"HAYIRLARA VESİLE OLUR"

Yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile dün görüştü.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin bugün yazılı açıklama yapıldı.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" denildi.