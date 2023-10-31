Devlet Bahçeli'nin destek açıklamasının ardından Celal Adan gözyaşlarını tutamadı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden Celal Adan'a sahip çıktı. Bahçeli, "Sözü bizim sözümüzdür" derken Adan, gözyaşlarına hakim olamadı.

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ensonhaber.com

TBMM'nin son gündemi MHP'li Celal Adan ve HEDEP'li Sırrı Sakık arasında geçen diyalog.

Meclis Genel Kurulu'un 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, mikrofonunun açık olduğunu unuttu.

Adan'ın Sakık'a "P.venkler" dediği duyulmuştu.

HEDEP'liler istifa istedi

Genel Kurul'da dün HEDEP milletvekilleri, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesi talebiyle kürsü önünde alkışlı protesto gerçekleştirmişti.

Bahçeli'den Adan'a destek

Tüm bu süreç yaşanırken MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısı konuşmasında Celal Adan'ı savundu ve destek verdi.

"Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür"

Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür." diye konuştu.

"İstifa çağrıları ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür"

Devlet Bahçeli, küfür gerilimi ile ilgili şunları kaydetti:

Geçtiğimiz hafta TBMM’de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür. Sayın Adan, sahipsiz değildir. Yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

"Aklını başına alsın, akıllarını alırım onların"

Meclis kürsüsüne gelip, arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar, aklını başına alsın, akıllarını alırım onların.



MHP’nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez.

Duygusal anlar yaşadı

Bahçeli'nin konuşması esnasında Celal Adan, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamadı

Adan'ın destek cümlelerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı anlar objektiflere yansıdı.