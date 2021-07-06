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    Devlet Bahçeli'nin genel başkanlıktaki 24. yılı kutlandı

    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlık koltuğuna oturuşunun 24. yılı pasta kesilerek kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 14:40
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    Devlet Bahçeli'nin genel başkanlıktaki 24. yılı kutlandı

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, 6 temmuz 1997 tarihinde partisinin genel başkanlığına seçildi.

    Görevi Alparslan Türkeş'ten devralan Bahçeli, yaşanan onca sıkıntıya rağmen partisini ayakta tutmayı başardı.

    BAHÇELİ'NİN MHP'NİN BAŞINDA 24. YILI

    Bugün ise tarihler 6 Temmuz'u gösterirken Delet Bahçeli, MHP'nin başındaki 24. yılını kutladı.

    MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'nin 24. yılı şerefine pastalı bir kutlama yapıldı.

    "NİCE 24 YILLARA..."

    Partinin Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Bahçeli'nin pasta kestiği görüldü.

    Paylaşım, "#DavayaAdananBirÖmür Nice 24 Yıllara..." notuyla yapıldı.

    Devlet Bahçeli nin genel başkanlıktaki 24. yılı kutlandı #1

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