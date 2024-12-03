Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken yüzük ve rozeti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada), partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Bahçeli, yüne gündemin ana başlıklarına ilişkin önemli ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye'de alevlenen çatışmalara, Halep'in Esad güçlerinden alınmasına, Tel Rıfat'tan PKK terör örgütünün kovulmasına değinene Bahçeli'nin konu hakkındaki sözleri büyük yankı uyandırdı.

FETİH SURESİ YAZILI ROZET VE YÜZÜK

"Halep Türk ve Müslümandır" diyen Bahçeli'nin güne özel seçtiği rozet ve yüzüğü de dikkat çekiciydi.

Bahçeli'nin Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü hem beğeni topladı hem de sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli'nin Halep özelinde şu sözleri ayakta alkışlandı:

"HALEP KALESİNE ÇEKİLEN TÜRK BAYRAĞI SÖYLÜYOR"

"400 yıl hakimiyetimizde bulunan coğrafyaların; sömürgeci güçlerin ve devşirdikleri işbirlikçilerin envai tezgahlarıyla, sınır ve eşik tanımayan ihanetleriyle nasıl da elimizden çıkıp gittiğini hafıza kayıtlarımızda saklı tutuyoruz.

Irak ve Suriye coğrafyası Türk milletini bilir, Türk milleti de o gönül ve kültür coğrafyalarını yüreğinde taşır.

Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır.

Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. İstanbul’un Kapalı Çarşısı neyse Halep’in Kapalı Çarşısı odur.

Ankara Kocatepe Camiinden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camiinden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri ve Türk milleti buradadır.

"REKLAM ARASI SON BULACAK"

Bizim niyazımız Suriye’nin huzur, istikrar ve barış ortamına bir an evvel vasıl olmasıdır. Fakat parçalara ayrılmış Suriye fotoğrafında Halebi yüz üstü bırakmak, Yaban ve yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir.

Ve öyle bir an geldiğinde, tarih satır satır, sayfa sayfa yeniden tekerrür edecek, reklam arası son bulacak, fragman gösterimi bitecek, coğrafya yeni baştan aslına dönecektir."