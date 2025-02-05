Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldı iddiasına MHP'den yanıt geldi

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Geçtiğimiz saatlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü..

Muhalif medya Halk TV'nin ortaya attığı iddianın doğrusu ise çok geçmeden ortaya çıktı.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmadığını söyledi..

BAHÇELİ'NİN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Özdemir, Bahçeli'nin herhangi bir sağlık sorununu olmadığını, sadece rutin sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı..

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

Son Dakika ….MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler edindim. Kendisi, Sayın Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti.



Ayrıca, FETÖ benzeri yöntemlerle algı operasyonu yapmaya çalışan bazı çevrelerin olduğunu ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, gerçek dışı söylemlerin hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ifade etti.

SEMİH YALÇIN: "ASILSIZ DEDİKODULAR TÜRETİLDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu: