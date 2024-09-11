Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya üzerinden, parti lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını konu alacak "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" başlıklı kitaba ait tanıtım videosunu yayınladı.

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İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitaplaşıyor.

Bahçeli'nin hayatına ve siyaset hayatında tanık olduğu anların yer alacağı kitabın adı, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" olarak belirlendi.

BAHÇELİ'NİN HAYATI KİTAPLAŞIYOR

Bahçeli'nin siyasi mücadelesi ve partisi için yaptığı fedakarlıklara değinecek kitaba ait tanıtım videosu paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kitaba ait ilk görüntüler yer aldı.

"BU DAVADAN DÖNMEM"

MHP'nin yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem." sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)