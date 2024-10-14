Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitapta yer alan özel fotoğraflar

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Türk siyasi sahnesinde uzun soluklu bir serüven ile yer alan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu kez hayatını anlatan kitap ile karşımıza çıkıyor.

Türk demokrasi tarihinin önemli safhalarına tanıklık eden Bahçeli'nin hayatı kitap oldu.

HAYAT MÜCADELESİNİ OKUYUCULARA AKTARACAK

Kitap, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gençlik yıllarından itibaren ülkücülük hareketine olan bağlılığını ve bu yolda verdiği mücadeleleri, detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bahçeli’nin siyasi ve ideolojik yolculuğu, akıcı bir dille anlatılırken, okuyuculara dönemin atmosferini ve yaşanan zorlukları hissettiriyor.

OKUYUCULARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

Bahçeli'nin yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabı, okuyucuların beğenisine sürüldü.

Bakanlıklara da kitap Devlet Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi.

EL YAZISIYLA NOT DÜŞTÜ

Bahçeli'nin, bakanlara özel olarak el yazısıyla kitabın içerisine şu notu düştüğü görüldü:

İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır.

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bahçeli'nin, kitapta çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ise ilgi çekti.