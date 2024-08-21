Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşaatı sürüyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığı arsa üzerine yapılan Cem ve Kültür Evi Külliyesinin inşaatı devam ediyor.

İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerden önce başlattığı Anadolu gezisi ve mitingler kapsamında Aralık 2022'deki Mersin programında, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bahçeli burada, Horasan Erenleri Federasyonu temsilcileri ile bir araya gelerek yaklaşık 5 bin 788,91 metrekarelik arazisini federasyona bağışladığını açıkladı.

BAHÇELİ TARAFINDAN BAĞIŞLANMIŞTI: İNŞAATI SÜRÜYOR

Alevi çevrelerince sevinçle karşılanan hibe kararından sonra araziye Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda ilk adım atıldı ve geçtiğimiz yıl 21 Ağustos'ta ilk kazma vuruldu.

Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılan Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin 2025 yılı sonlarında ise hizmete açılması planlanıyor.

"HİZMETE AÇILDIĞINDA HEM AVRUPA HEM DE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN BÜYÜK CEM EVİ OLACAK"

Bittiğinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Cem ve Kültür Evi olacağını söyleyen Şantiye şefi Necati Özbay, yaptığı açıklamada “İnşaat çalışmalarına 2023 yılı Mart ayında başlandı ve 2025 yılı Kasım ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Betonarme kısmının yüzde 80’i bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde duvar örme çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 6 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. Yapımı devam etmekte olan Cem Evi tamamlandığında içerisinde kütüphane, gasilhane, yemekhane, konaklama odaları, müdüriyet, otopark, kurban kesim alanı gibi yerler bulunacak. Burası hizmete açıldığında hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yapılmış olan en büyük Cem Evi olacak.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)