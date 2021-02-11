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    Devlet Bahçeli'nin ikinci doz korona aşısı yapıldı

    Devlet Bahçeli'nin ikinci doz korona aşısı yapıldı

    Devlet Bahçeli, korona aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Bahçeli'nin yine aşıyı yapan sağlıkçı ile birlikte paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada Gülnaz Şırınga esprilerini gündeme getirdi.
    • AA
    • 11.02.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 14:12
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    Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavürüs aşı kampanyası devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşılanmasıyla başlayan kampanyada devlet büyüklerinin de aşılanması kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli de 15 Ocak'ta aşının ilk dozunu almıştı.

    "İKİNCİ DOZU YAPTIRDIM"

    Bahçeli, ilk dozda olduğu gibi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak ikinci doz aşısını da olduğunu açıkladı.

    Devlet Bahçeli paylaşımında, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Devlet Bahçeli nin ikinci doz korona aşısı yapıldı #1

    GÜLNAZ ŞIRINGA YALANI

    Bahçeli, ilk dozda olduğu gibi aşıyı yapan hemşire ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.

    Bu paylaşım akıllara, ilk dozu yapan "Gülnaz Şırınga" isimli hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle darbedildiğine yönelik yalan haberleri getirdi.

    Özlem Gürses, mizah ürünü olarak yayınlanan bir haberi gerçek sanarak Halk TV'deki programında gündeme getirmiş, darp iddialarını ortaya atmış ve sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

    Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e: Size sadece gülüyoruz VİDEO

    Özlem Gürses: Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildiDevlet Bahçeli nin ikinci doz korona aşısı yapıldı #2

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