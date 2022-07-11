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    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltti. Fotoğraftaki haritada birçok Yunan adası ve Girit’in Türkiye’ye ait olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 09:09
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    Türkiye ile Yunanistan arasında ipler bir kez daha gerildi.

    Bu kez sebebi bir fotoğraf...

    MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

    Yunan ayağa kalktı

    Ziyarette Bahçeli’ye çerçeve içerisinde bir fotoğraf hediye edildi.

    Üzerinde harita bulunan fotoğraf, Twitter üzerinden paylaşılınca da Yunanistan ayağa kalktı.

    “Denizlerdeki misakımillimiz”

    Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit’in de Türkiye’ye ait olduğu görüldü.

    Fotoğrafa, Yunan kamuoyundan tepki geldi.

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı #1

    “Bu hamle saldırgan ve provokatif”

    Ayrıca ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

    Kathimerini, “Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi.” yorumunu yaptı.

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı #2

    “Bu kabul edilemez olayı düzeltin”

    Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı.” ifadesini kullandı.

    Yunan yetkililer, “Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz.” dedi.

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı #3


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