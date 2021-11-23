Devlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısı konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, "MHP yek vücuttur, MHP milliyetçilik fikrinin son teşkilatıdır. Bizde sabır, akıl, şuur, iman, denge ve ihtiyat yer almaktadır. Türk milletini istismar ve sömürü çarkında öğütmek isteyen çevrelerle meselemiz vardır" dedi. MHP lideri, "Demokratik milli devletlerde ortalama bir politik uzaklaşma arayışının temeli nasıl yaşayacağı, nasıl yönetileceği, hangi hakları talep edeceği gibi çağdaş beklentilerdir. Bir siyasi parti olarak bizim görevimiz tereddütleri kaynağında gidermektir. İnsanın maruz kaldığı her sorun siyasetin sahasına girmek mecburiyetindedir. MHP, içinde milletin olmadığı, insanımızın refahının gözetilmediği hiçbir hedefi kabul etmeyecektir." diye konuştu.

"KİM TÜRK'ÜN HASMIYSA BİZİM DE SONUNA KADAR HASMIMIZ"

Bahçeli, "Kim Türk milletinin hasmıysa bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Hasımların kimler olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Bizim tarafımız demokrasidir, Türk milletidir, mağdurlardır. Cumhur İttifakı'nı doğru anlatan ve sahip çıkacak Türkiye sevdalıları var olacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bahçeli, "Atanamayan öğretmen sonu kapanmalıdır, bu olaya neşter vurulmalıdır. Kalifiye ve iyi motive olmuş öğretmen olmadan diğer şeylerin hiçbir anlamı olmayacaktır" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...