Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir

Yeni Anayasa tartışmalarına değinen MHP Lideri Bahçeli, 100 maddelik Anayasa önerilerinin hazırlık aşamasının tamamlandığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin gündeminde, yeni Anayasa tartışmaları vardı. MHP Lideri, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa" adlı önerilerinin hazırlık aşamasını tamamladıklarını bildirdi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Darbeci bir özelliğe sahip, parlamenter sisteme göre yapılmış anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında çelişki olduğunu ifade eden Bahçeli, "Artık uzlaşmak ve yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir." diyerek, şunları söyledi:

Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa mesajı ViDEO

"KAÇINILMAZ BİR GÖREVDİR"

"Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Anayasalar devletin ana teşkilat düzenin tayin ve tespit etmektedir. Devletin siyasi ve hukuki teşkilatlanması sosyal ve hukuki alana yaslanmalıdır. Masa başında devlet teşkilat düzenini hazırlamak demokrasiyle izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefeleri kıskançlıkla muhafaza edilmelidir. Ön şart bu ilk ve felsefenin anayasanın başlangıç kısmında kesin bir dille temellendirilmesidir. Millet nam ve hesabına hazırlanacak her anayasa teklifinin Türkiye'nin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Her partinin yeni anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

"DAHA İYİYİ BULMAK ÜTOPYA OLARAK GÖRÜLMEMELİDİR"

Görüşmek, konuşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir. Sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde ne yazık ki potansiyel anlaşmazlıklar, kutuplaşmalar kuvveden fiile geçmektedir. Ön yargıların giyotinine, mayınlı alanlara ülkemizi teslim etmek vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacaktır. Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne tarihte ne bugün mümkün olmuştur. Bu devlet bizimdir, bu millet biziz. Cumhuriyet cumhurun aziz mükâfatıdır. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir.

Tarihi geriye sarmaya kalkışmak, çareyi denenmiş reçetelerde aramak bugünü yorumlamaktan aciz düşmek demektir. Korkaklıktır. Tam bağımsız yaşayacaksak, asgari değerlerin ortak paydasında buluşmak mecburiyetindeyiz. Tahayyül ve tasavvur ettiğimiz bölgesel ve küresel sistemde 'lider ülke Türkiye'ye ulaşacaksak iradeyi çelikleştirmektir. Kendi ayağımıza sıkacak kadar şuursuz olamayız. Ne yapacaksak, neyi başaracaksak bunu birlikte ve Türk milleti halinde gerçekleştirmekle mükellefiz.





"YENİ ANAYASA HAZIRLAMAK MİLLİ VECİBEDİR"

Karar milletindir, takdir milletindir, irade milletindir. Bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklar vardır. Artık uzlaşmak ve yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, ipe un serenler tarih ve millet huzurunda demokratik huzurda hesap vermeye hazır olmalıdır.

18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kurultayımızda 5 stratejik hedeften birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sistemine uygun yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim. 'MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmek, hazırlıklarımız tamamlanacaktır' demiştim.

"100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİMİZİN HAZIRLIK AŞAMASI TAMAMLANMIŞTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa' adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Stratejik hedeflerimizin birisiyle ilk sözümüz yerine getirilmiştir.

Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. Partimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılını yeni anayasa açısından hem bir fırsat hem de tarihi bir dönüm noktası olarak ele almaktadır. Sivil anayasa ile yeni yüzyılı lehimize çevirme imkanı doğmuştur.





"BAŞKANLIK SİSTEMİNİ KURUMSALLAŞTIRMAK TÜRK MİLLETİNE VEFA BORCUMUZDUR"

MHP'ye göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeni toplum sözleşmesini kazandırmak tarihi, ahlaki bir sorumluluktur. Biz üzerimize düşen görevi yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu anayasa metnimiz demokratik meşalemizdir. Darbeci bir özelliğe sahip, parlamenter sisteme göre yapılmış anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkansız bir çelişki söz konusudur. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkanlık sistemini kurumsallaştırmak Türk milletine vefa borcumuz ve demokratik görevimizdir.

Partimiz yeni anayasa yapılması gerektiği yönünde rapor hazırlama sürecinin geride kaldığını düşünmektedir. Siyasi partilere düşen 'yeni anayasa istiyoruz söylemini bir kenara bırakıp, somut bir şekilde ortaya koymalıdır. MHP, nasıl bir anayasa istediğini gerekçeli 100 maddelik öneriyle belirlemiş, kararlılığını, ciddiyetini tevsik etmiştir. Samimiyiz, taşıdığımız misyon ve anayasa önerimiz hazırız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİ İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa metnimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere sunmak görevimiz olacaktır. Kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. Anayasa devleti kurmaz, millet anayasayı yaparak devleti kurar. Millet olma bilincinin ortadan kalkması, ülkenin yıkılmasına kadar gidecek yolu açacaktır. Anayasalar milletin ruh köküne, milli kimliğine, dokusu üzerine bina edilmek zorundadır.





HAZIRLANAN YENİ ANAYASANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ



Başlangıç, genel esaslar, cumhuriyetin temel organları ve genel hükümler üzerinde 100 maddende oluşmaktadır. Kaliteli temel kanun anlayışı ile çatısı örülmüştür. Anayasanın başlangıcı 164 ülke anayasası incelenerek, Türk milleti incelenerek hazırlanmıştır. Başlangıca, 'Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti' düsturu ile giriş yapılmıştır.

Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlen, 'Devletin şekli ve nitelikleri' aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir.

ÜÇ BÖLÜM HALİNDE...

Temel hak ve ödevler düzenlenmiş, rejimi belirleyen hükümler yer almış ve temel hak ve hürriyetler genel güvenceye kavuşturulmuştur. Hakları düzenleyen tüm maddelerin sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım buluşturulmuştur. Üçüncü bölüm; yasama, yürütme, yargı başlıklarıyla düzenlenmiştir.

Anayasa’nın üçüncü kısmında, üç bölüm halinde 'Cumhuriyetin Temel Organları', yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş, Yasama organı için 'Milli birliği sağlama', yürütme için 'Kurumsallaşmış başkanlık sistemi”, yargı için 'Bağımsız ve tarafsız yapılanma' anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüz yıl önce kuruluş felsefesinde var olan 'Milli birliği sağlama' misyonu daha da güçlendirilmiştir.





TBMM BAŞKANI'NA ARABULUCULUK İŞLEVİ

Bu kapsamda TBMM Başkanı’na 'Tarafsız konumuyla' milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. TBMM’nin yetkileri; kanun yapımında, antlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir.



TBMM, MERKEZ BANKASI, HSK, ANAYASA MAHKEMESİ...

Yürütme organı başkan ve idare şeklinde iki başlıkta düzenlenmiş, kurumsal yapıya kavuşturulmuş, iki başkan yardımcısı ve başkanlık kabinesi düzenlenmiştir. Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak kanunilik ilkesi sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. İl esası korunmuştur.

Anayasal kurumlardan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı 'Türkiye Diyanet Kurumu' olarak yeniden yapılandırılmış, Yükseköğretim Kurulu’nun oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış, yeni bir kurum olarak 'Türkiye Liyakat Kurumu' önerilmiş ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir.

Yargı organının yapılanmasında, 'Yargı ayrılığı sistemi' devam ettirilmiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'Yargı Yüksek Kurulu' adıyla yeniden ele alınmış, avukatlık ve arabuluculuk mesleklerine anayasal statü tanınmış, Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş, Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları 'Yüce Divan' adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş, Yüksek Mahkemeler başlığı altında Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu’nun statüsü açıklığa kavuşturulmuş, yargıya ilişkin üye seçiminde TBMM’nin yetkileri genişletilmiştir.



Anayasa'nın son kısmında değiştirilme usulü genel olarak korunmuştur. MHP'nin ana hatları açıklanan 100 maddelik anayasa önerisi bir bütün olarak hazırdır. Hedefimiz geçmiş 100 yılın tecrübelerinden istifade ederek yeni anayasa yapımına katkı sunmaktır.



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE AŞI TARTIŞMALARI



Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve aşılama çalışmalarıyla bayram ve ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum. Millet olarak zor süreçten geçiyoruz. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için her türlü kenetlenme tezahür etmelidir.

Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır. CHP, İP ve diğerlerinin iftiraları karşılıksızdır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çalışmalarını fedakarca sürdürmektedir. Türkiye maruz kaldığı badireyi yenecektir.

"SALGIN YÖNETİMİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR"

Aşı konusunda ikilem ve güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın korkacak hiçbir şeyinin olmadığını ifade etmek isterim. Aşıların tedarikiyle ilgili olumlu gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız vurgu yapmaktadır. Salgından siyasi rant devşirmek isteyen siyasi zihniyet art niyetlidir. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır."