Devlet Bahçeli'nin seçim hesabı: 9+8=17 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da 98 milletvekili olduğunu belirterek 9 ile 8'i toplayıp 17'yi buldu ve 17 Nisan'ın Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul'daki iftar programına katıldı.

Davetlilerle orucunu açan MHP Lideri Bahçeli, kürsüye çıkarak katılımcılara hitap etti.

Gündeme ilişkin birçok konuya değinen Devlet Bahçeli, sık sık yaptığı gibi yine bir hesaplama yaptı.

"Ben hesap adamıyım"

"Ben biraz da hesap adamıyım" diyerek başlayan Bahçeli, günün tarihini ve İstanbul'un çıkartacağı milletvekili sayısını kullanarak yeni bir hesaplamaya imza attı.

"Bu tesadüf müdür?"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İstanbul'da 3 bölge vardır. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Nisan ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır?" diye konuştu.

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Salonda bir anda coşku dalgası oluşurken davetliler hep bir ağızdan Bahçeli'ye destek verdi.