MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP kurultayında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ve terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam vermesine sert çıkışan Bahçeli, "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir." dedi.

Bahçeli, genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerler ile seçime girdim' itirafını hatırlatarak bunların gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanma olduğunu söyledi.

MHP Lideri Bahçeli, CHP kurultayına yönelik tepkilerinde şunları söyledi:

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sözde medeni ülkeler yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. Önü alınamayan kalabalıklar İsrail saldırılarını protesto etmektedir. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan abluka altındadır. Sivillerin kampları bombalanmaktadır. Çocuk parkları bombalanmaktadır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. Barış konferansı gecikmeksizin toplanmalı. Barış için yarın bile geçtir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız sabırlı, haktan ve hakikatten adımları karşılık bulmalı ve desteklenmeli. 5 Kasım'da Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı'na Türkiye Dışişleri Bakanı'nın simgesel mesajlarla tepki göstermesi bizim için anlamlıdır. Bu suçun cezası bu dünyada ödetilecektir. İsrail terörüne Türkiye'nin duruşu tamdır. MHP, Cumhurbaşkanımızın alacağı her kararın sonuna kadar yanındadır.

Terörizmin ablukası, diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, yayılmacı politikalar, çözülmeyi bekleyen sorunlardan en önemlileridir. Yaygın ve yoğun adaletsizlik küresel vicdanı yaralamaktadır. Yüz binlerce mazlumun içler acısı hali insanım diyen herkesi derinden sarsmakta. Katılaşan sosyal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli bekamızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Köprünün altından artık çok su geçmiştir. Devir artık Türk devridir. Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış, Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır. Haksızlıklar karşısında susmak Türklüğe yabancıdır.

Türk milletinin gurur duyduğu değerleri yıpratanların hedeflerinden biri de Atatürk oldu. 57 yıllık hayata devasa eserler sığdıran Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygı ile hatırlayacaktır. 10 Kasım matem günü değil Atatürk'ü ve cumhuriyeti kavrama günüdür. Atatürk'ü her zaman, her ortamda hatırlayacağız. Vefatının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum.