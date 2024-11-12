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TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı.

Gündeme dair gelişmeleri değerlendirerek sözlerine başlayan Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında yaptığı konuşmaya bir kez daha değindi.

"Diyorlar ki, yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz.

Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir. Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur:

Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" diyen Bahçeli, bugün ise seçim derdinde olmadıklarını söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarının devamı şu şekilde:

"SEÇİMLERİN HESABINDA DEĞİLİZ"

Değerli dava arkadaşlarım; Türk ve Türkiye Yüzyılı huzur yılı olacaktır. Buna inanıyoruz. Ülkemizin terör kamburundan kurtulması gerekiyor. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Teröristler için emniyetli bir alan kalmamıştır. Demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur.



Şiddet varsa barış dili kurudur. MHP milli birlik ve kardeşliğin müdafaasından yanadır. Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya yeni yetme siyaset döneklerine kalbimizdeki vatan aşkının sadakasını vermek alayına ömür boyu yeter. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak açığımız yok. Biz gelecek seçimlerin hesabında değiliz.



Geçmişte çekilen acıların olmamasını istiyoruz. Günü kurtarmanın değil sağlam adımlarla ilerlemenin samimi düşüncesindeyiz. Türk milletine ve Türkiye'ye fani hayatlarını adamalarının şeref kadar değerli olduğunun farkındayız. Arkadaşlar, aziz milletim vatan tehlike altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmaz. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmak gelecek ve geçmişe nişanemizdir.

"NEFRET, ŞİDDET VE İHANET İLE HASTALIKLI GÜRUHU ÖNÜMÜZDEN AYIKLAMALIYIZ"

Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları bu haftaki toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum.



Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp'in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Atatürk'ün söylediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir.



Başta bölgemiz olmak üzere yerkürenin her köşesine hızla kayan tehdidi yaygınlaşan anlaşmazlığı tedbirli şekilde takip etmeliyiz. Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz. Tarihe mühür vurmalıyız ve bunun için de gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız.



Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatları zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA ÖVGÜ

Dünyaya Türkçe bakışımızın dayanağı, merhum Ziya Gökalp'in düşünce temelinde oluşmuştur. Geleceğin yol haritasını milli değerlerimizle çizmenin amaç ve arayışında olmalıyız. Başta bölgemizde olmak üzere yer kürenin her köşesine kayan risk ve tehdit kuşağını tedbirli bir hazırlık içinde takip etmeliyiz.



Kendimize özgü fazilet ve meziyetlerimizle elbette Türk coğrafyasından süzülüp gelen muazzam kardeşlik halinde tarihe mühür vurmalıyız. Gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Türk Devletleri Teşkilatı uzun sayılamayacak mazisine rağmen dilde, fikirde bilik ihtiyacının çok şükür kurumsal ve eylemsel çatısına dönüştü.



Bilinmesin, arzu ederimki Türk dünyası vizyonu için MHP'nin üzerine ne düşüyorsa yapma arzusundayız. Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında huzur, güvenlik ve barış markası olmaya karanlığın ortasında güneş gibi parlamaya namzettir. 2022 yılında başlayan çalışmalar 2024 yılı eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinden mutabık sağlanmıştır.

"YOLUMUZ TÜRKİYE YÜZYILI'DIR"

Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapmak için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum. Telaşla ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP genel başkanı, dönsün dursunlar, dikkat etsinler yere de düşebilirler. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan.



DEM'lenenlere, satanlara, kaçanlara, kaypaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir. Yolumuz Türkiye Yüzyılı'dır. Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimiz, mesele bizim meselemizdir.



Türk Yüzyılı ve Türk devri beşeriyetin barış timsalidir. Ülküsü olmayanlar, sayısız iftiralarla bizi susturmaya çalışanlar başarılı olamamışlardır. İnanmış Türk milliyetçisi için zor diye bir şey yoktur, imkansız ise zaman alır. Kardeşlik bağrımızda, tarihi yeniden yazmak elimizde. Bu fırsat kaçmamalı.

ABD SEÇİMLERİ

Dünya çapında sıcak çatışmalar çıta yükseltiyor. İnsanlık dehşet sarmalına hapsedildi. Mazlum milyonlar can çekişmekte. İsrail kanlı saldırılarını bölgenin tamamına aşama aşama genişletme hevesindedir. İsrail'in durdurulması ateşkes rejiminin temini, iki devletli çözüm sükunet gereğidir. Barışa geçilmesi yalnızca savaşan tarafların değil başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerin çıkarınadır.



Dünya adeta bir ateş hattında, namlu ucundadır. Küresel statüko sarsılmaktadır. Avrupa'da artan siyasi belirsizlikler, ABD'deki seçimlerle gün yüzüne çıkan kaygılı bekleyişler dikkat çekicidir. ABD'de yapılan seçim, bu seçimde görevi devralacak Trump'ın ne yapacağı elbette günlerdir tartışmaların ağırlık merkezinde.



Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışması Trump'ın seçilmesi ile karalar bağlaması akıl ve mantıkla izah edilemeyecek garabettir. Bu utanç duyulacak köksüzlüktür. Biden işbirlikçileri ile dayanışma halinde sayın cumhurbaşkanını devirme planları tuzla buz oldu. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır düşüp de kalkamayan Biden ve Kamala'dır.

"ABD VE TÜRKİYE ARASINDA ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOKTUR"