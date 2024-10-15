Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı konuşması

Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yapıyor.

Bahçeli açıklamasına İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırılarına değinerek başladı.

"islam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçmeli. İsrail maliye bakanı vadedilmiş topraklar ve büyük İsrail hayalini anlatırken hedef ülkeleri tek tek sıraladı. İsrail terör örgütüne dönüştü.

Normalleşme takıntısı içinde olanlara diyorum ki; geçin bunları geçin. Kapalı oturumdan sonra Özgür Bey'in açıklamaları ucuzdur. Muhalafetin Türkiye'ye yabancılaşması vahim bir sancıdır.

İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler siyonizmin ana sponsorudur. Birleşmiş Milletler askeri gücünü sahaya yansıtmalıdır.

Savaşın galibi yoktur. İsrail'in Orta Doğu'da hezimete uğraması kaçınılmazdır.

Filistin devleti mutlaka tanınmalıdır. Siyaset etrafı kordonla çevrilmiş bir ring alanı siyasetçiler de üzerine bahis oynanan boksörler değildir.

Her şey Türkiye için diyoruz. Geçen hafta dile getirdiğim üzere, bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkar. Devlet ve millet ayrılmaz bir bütündür.

Toplumsal çözülme ve birlik duygusunun çürümesine karşı duruyoruz, karşı duracağız.

AYRINTILAR GELİYOR