Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu: Şaibeli soytarılar Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, spor dünyasının ünlü isimlerinin para kaptırdığı fon dolandırıcılığı ve Dilan Polat olayına değindi. Bahçeli, Polat için "Saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarı" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de son dönemlerin en önemli konu başlıkları sosyal medya fenomenleri ve ünlü kişilere yapılan vurgunlar.

Kara para aklama iddialarıyla sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonların ardından şimdi de ünlü futbolcuların karıştığı vurgun olayında her geçen gün yeni detaylar çıkıyor.

Dilan Polat ve fon yorumu

Milyon dolarların bir çırpıda buhar olduğu ve "Fatih Terim Fonu" olarak adlandırılan dolandırıcılık olayı başta olma üzere son günlerde gündemde olan Dilan Engin Polat soruşturması ve TikTok fenomenleri MHP Lideri Bahçeli’nin hedefindeydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahtekar bankacı ve şaibeli soytarı

Konuşmasında banka müdürü Seçil Erzan için 'sahtekar bankacı' diyen Bahçeli, Dilan Polat için ise 'şaibeli soytarı' göndermesinde bulundu.

"Milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktalar"

Devlet Bahçeli Dilan Polat ve fon tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır.

"TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır"

TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye’mize haddinden fazla zarar vermektedir.

"Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır"

Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimiz ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla, geçmişinin kefaleti ve şahadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir.

"Huzurlu liman arayanların tek çaresi MHP ve Cumhur İttifakı'dır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

İkinci el siyasetlerin, defolu partilerin, yıkıcı düşüncelerin ülke ve millet hayrına bir değer üretmesi hayal mahsulüdür. Yalandan vergi alınsa yüzsüz olanların ne duruşu duruştur ne sözü sözdür. MHP için siyasi namus millete hizmet ve mensubiyettir. Bozgunda zafer düşü gören güruhu sürekli rahatsız ediyoruz. Aynı gökte uçan karganın gündemi başka kartalınki başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye ve Türk milletidir.



Açık sözlü tavırla sömürgeleşen siyasetçileri, kimliğine yabancılaşmış aydınların alayını birden silkeleyen üç hilaldir. İhanetin dışında huzurlu liman arayanların tek çaresi MHP ve Cumhur İttifakı'dır. İnsan üstü bir gayretle çalışıyor ve hazırlık yapıyoruz.

"Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında denge ve uyum olsun istiyoruz"

Milletimizi karanlığa çekmeye çalışanların ipliğini pazara çıkarmaya çalışıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden atmak için yanıp tutuşuyoruz. 14-28 Mayıs'taki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında denge ve uyum olsun istiyoruz.



Hür bir irade ile devamlı çalışıyoruz. 14 Ekim'de Bursa'da başlattığımız bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu 26 Kasım Pazar günü 9 ilimizin katılımı ile Ankara'da yaptık. Milletimizden her insan ile görüştük.

"Biz büyük bir aileyiz"

Milli ve manevi emanetleri kucakladık. Biz büyük bir aileyiz. Tek bilek tek yüreğiz. Biz Türk milleti, Türkiye'yiz. Alparslan Türkeş bizim öz değerimiz ve biz demektir. Hüseyin Nihal Atsız demek biz demektir, Ziya Gökalp demek biz demektir. Mehmet Akif Ersoy demek biz demektir. Hangisini sayalım hangi birini atlayalım. Düşüncelerimizin klavuzu büyük dava adamlarımızdır.

Özgür Özel'e sert tepki

Aziz milletimizin tüm değerler güzellikleri başımızın tacı kalbimizin tahtıdır. Kimseyi ayırmadık ayırmayacağız. Türk milleti onuruna düşkündür. Sözde sanatçının elini öpüp ardından onurum diyene hatırlatırım ki bizim onurumuz Türk milletidir. Bizim anlayışımıza göre herkes eşit bir Türkiye'dir. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'de herkes eşittir fakat daha az eşittir açıklaması bölücü güruhun yansımasıdır. Kürt kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu iddia etmek suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hakka sahip vatandaşlarımızdır bizim can beraberimizdir. Fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür. Vatandaşımıza her kapı açık değil midir? Vali, Başbakan, hatta Cumhurbaşkanı olmadı mı? CHP'ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadı mı? Bir insanın etnik kökeni nedeniyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizde olmayan alçalma halidir. Kürt kökenli kardeşlerimiz istismar için gemi azıya almıştır. Kürt kökenli kardeşlerim siyasi üçkağıtçılara aldanmaz.

"Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacaktır"

CHP Genel Başkanı'na tavsiyem ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal hedep'e derhal katılmalarıdır. HEDEP demek CHP demektir. CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır. Cumhur ittifakı İstanbul'da zilleti sallayıp indirecektir. Ankara'da Allah'ın izni ile son verecektir. CHP genel başkanı kulağını Kandil'e verdiği sürece hüsran ve hezimetten kurtulamayacak. Büyük siyasetçiler ne kötü tarihin ne de sinsi tezgahların esiri olur. Milletimiz tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmesini bilecek siyasetçilere destek verecektir. Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacaktır. 125 günlük bir süre vardır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

"İhanetlere karşı uyanık olmazsak yıkım mukadderdir"

Bölge istişare toplantılarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Alayınızı kutluyor, tam yol ileri diyorum. Bizim yol haritamızda sabır, ahlak, adanmışlık, denge vardır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemekten anladığımız bu olmuştur.



İhanetlere karşı uyanık olmazsak yıkım mukadderdir. Tedbirli olmazsak bozgun yakındır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız.

"Haklılığımız milli vicdanda tescil edilmiştir"

Onlarca yıldır değerlerimize saldırı ve suikast yapılmıştır. Bir teröristin, bölücünün insan haklarından, hukuk ilkelerinden, soysuz biz özgürlükten bahsetmesi kavramların ve kelimelerin infazıdır. Türkiye uzun süredir böyle bir tahakküm altındadır. Siyaset çağdaş talepler üzerine şekillenmektedir. Ülküde farklılaşma değil nasıl yönetileceği konusunda gel gitler ve tereddütlerdir. Niyeti kötü olanların, namerde avuç açanların, birbirinin kuyusunu açanların adı ne olursa olsun akıbetleri mefruştur.



MHP ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir. Ahlakımıza karşı tehlikelere karşı yegane siyasi irade gösteren parti MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Haklılığımız milli vicdanda tescil edilmiştir.

"Biz o paslı mührü söküp atacağız"

Ne CHP ne İP ne HEDEP ne de diğerleri karşımızda tutunamayacaktır. Milletimize çözüm olacağız, şifa olacağız. CHP başkanı demiş ki Ekrem bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP başarısına mühürlüyüm demiş. Biz o paslı mührü söküp atacağız.



Hedefimiz dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin cirit atmadığı; yoksulluğun Türk milleti için bir kader olmadığı, emeğini alamayan vatandaşın kalmadığı, kanunsuzluğun kol gezmediği, hırsızlığın sokaklarına hakim olmadığı, uyuşturucu illetinin okullarına girmediği, milli değerlerin saygı gördüğü, Avrupa Birliği komiserlerinin tepeden bakamadığı, Türk milletinin hakir görülmediği huzur güven ve refah içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'dir. MHP bu şerefli misyona yine taliptir. 31 Mart'ta yeni bir zafere imza atmak için sahadadır.

"Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini memnuniyetle karşıladık"