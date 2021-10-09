Devlet Bahçeli'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı konuşması

Kurultayda konuşma yapan Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün otomobilinin üzerine yarı çıplak çıkan şahsa tepki gösterdi. Bahçeli, "Mahlukatın Türk gençliğine mensup olamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı.

Bahçeli'nin gündeminde, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkıldığına ilişkin görüntüler vardı.

"REKTÖRÜN OTOMOBİLİNE YARI ÇIPLAK ÇIKIP..."

Yaşananlara tepki gösteren Bahçeli, "Rektörün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır." ifadesini kullandı.

Üniversitelerde olay çıkaranların "hain planları" temsil ettiğini dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"REKTÖRÜN OTOMOBİLİNE YARI ÇIPLAK ÇIKIP..."

"Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan ellerinde sopa ile dolaşan, önüne gelen hakaretleri saldıran, kimi gördüyse sövüp sayanların Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır.

Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'nde yaşanan olaylara tepki ViDEO





"AJAN PROVOKATÖRLER"

Bize kimse eğitim özgürlüğünden bahsetmesin, biz kimin neye hizmet ettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Bunlar ajan provokatörlerdir.

"ÖĞRENCİ ARAYANLAR BURAYA BAKSINLAR"

PKK'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçiren bunlardır. Çapulcular öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır. Öğrenci arayan CHP, İP ve diğerleri gelsinler de buraya baksınlar. Yürekleri yetiyorsa gelsinler de çakmak çakmak parlayan alnı temiz gençlerimizi görsünler.





"GELECEĞİN TEMİNATI TÜRK GENÇLİĞİ BU SALONDA"

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği nerede diye soranlara işte burada diyorum.

Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Ülküsünde eriyen kavruk yüzlü yiğitler burada. Geleceğin teminatı Türk gençliği bu salonda.

"BÜKÜLMEZ BİLEĞİN TİMSALLERİSİNİZ"

Türk gençliği canımızdan ileri, kardeşliğimizin irade gücüdür. Milliyetçi ülkücü gençlik hem halktan taraf hem de hakikatin tarafındadır. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamayacaktır.

Sizler eğilmez başın, çökmez dizin, bükülmez bileğin timsallerisiniz. Güneş gibi parlak, bulut gibi bembeyazdır kalpleriniz. Türk gençliğine de ancak bu yakışacaktır.



"KENDİNİ BİLEN ALDATILMAZ"

Merhum Ömer Seyfettin gençliğe şöyle seslenmişti: Sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Uyanınız, düşmanları tanımak lazımdır. Sadece düşmanı değil, kendimizi de tanıyıp bileceğiz. İnsanın kendini tanıması irfandır, çevreyi tanıması ilimdir. Kendini bilen aldatılmaz.

Milliyetçi ülkücü gençlik ne aldanan ne aldatandır. Çünkü ülkücü cehaletle savaşa, tembellikle mücadeleye kendini adayan yüksek vasıflı yüce gönüllü insan demiştir.

"HAİN EMELLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAK ÜMİTSİNİZ"

Şuurlu insan, kendini sürekli aşma kararlılığı, hayatın gerçekleriyle sürekli güncelleme kabiliyeti gösteren insandır. Şuur varsa çılgınlık dizginlenir. Şuur, ufuk ve milli gurur sahibi Türk gençliği istikbalin meşalesidir. Bu meşale sönmeyecektir.

Sizler Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Hain emellerin kökünü kazıyacak ümitsiniz.





"ATATÜRK'ÜN İFADE ETTİĞİ ÜZERE..."

Tarihin derinliklerinde altın çağlarımız vardır, önemli olan bu çağları gelecekte de inşa etmektir. Bu şer cephesinin uykularını kaçıracak kim var diye sorulduğunda biz varız, Türk gençliği.

Aziz Atatürk'ün ifade ettiği üzere muhtaç olduğunuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu kan yine o kandır.





"BU DAVAYI GEÇMEDEN TÜRKİYE'Yİ GEÇEMEZLER"

Davamız bir gönül hareketidir. Türk gençliği yürüyecek, yürüdükçe zalimleri şaşkına çevirecektir. Teröristler saklanacak ve sinecek yer arayacaktır. Türk ve İslam düşmanlarını korku dağları saracaktır. Tüm dikkatler size çevrilmiştir; tedbirli olmalısınız. Sağduyulu ve soğukkanlı olmak zorundasınız. Pencere aralığından size bakıyorlar. Uyuyor musunuz, uyanık mısınız bunu analiz ediyorlar. Uçarı mısınız ufuk sahibi misiniz bunu gözlüyorlar.

Cevap sizdedir, söz sizdedir, karar sizindir. Biliyorlar ki bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler. Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyılarımıza çıkmanın arayışındadır. Son neferimiz son nefesinde tamam demedikçe, son namlu sükut etmedikçe bu can bu bedene dar olsun ki Türkiye'nin diz çöktüğünü hiç kimse görmeyecektir.





"ONLARIN DERDİ OKULLARINI BİTİRMEK"

Milliyetçi ülkücü gençliğe iftira atanlar bilsinler ki iftirayla olmadık, iftirayla ölmeyiz. Düşüncesi ne olursa olsun, kökeni ve doğduğu yer nereyi gösterirse göstersin, bu millet benim diyen her kardeşimizi kucaklıyor, alınlarından öpüyorum. Onların derdi okullarını bitirmek, bir meslek ve iş sahibi olmaktır. Meşru her eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Kimseye gönül koyacak halimiz yoktur.

"GENÇLİĞİMİZİ SOKAKLARA TESLİM ETMEYİZ"

Gençlerimiz için bu insani hak iki kere doğal görülmelidir ancak biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim etmeyiz. Terör örgütlerine, zilletin çukuruna düşmüş siyasilerin hesaplarına peşkeş çektirmeyiz. Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir.





ABD'YE TEPKİ: TERÖRİST GÖRMEK İSTİYORLARSA...

ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, Ülkü Ocakları'na değil, yeni dost ve müttefiklerine bakmalıdır. Ülkü Ocakları'nda haydut değil, haydutları dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir.

Açık açık söylüyorum; sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan dönersek de gök girsin, kızıl çıksın."

Boğaziçi'nde öğrenciler Naci İnci'nin aracının üstüne çıktı ViDEO



