Devlet Bahçeli'nin tutuksuz yargılama çağrısına üst yargıdan destek

DHA

Son yıllarda tutuklu ve tutuksuz yargılama konusu hakkında tartışmalar sürüyor...

Bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yönetiminin tutuksuz yargılanmasının esas olması yönündeki görüşleri dikkat çekmeye devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kariyer Zirvesi programı gerçekleştirildi.

Programa; Yargıtay Birinci Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Hakim ve Savcılar Kurulu Üyesi Aysel Demirel ile hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

"KİMSENİN ŞEREFİYLE, ONURUYLA OYNAMA HAKKINIZ YOK"

Programda konuşan Ömeroğlu, yargılamada adil olunması gerektiğini belirterek, "Kusurlu insan davranışıdır, insan değildir. Ceza hukukunun temel konusu fiildir. Bir insanının en kıymetli değeri şerefidir, onurudur. Şerefi olmayanın dini de olmaz, milleti de olmaz, milliyeti de olmaz. Arkadaşlar lütfen failin kimliği, partisi, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun hiçbir kimsenin şerefiyle, onuruyla oynama hakkınız yok. O insanın sadece kusurlu bir davranışını yargılıyoruz." diye konuştu.

"İŞİ NE UZUN NE KISA TUTMAK LAZIM"

Ömeroğlu, yargılamanın süresinin çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: