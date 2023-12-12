Devlet Bahçeli'nin yanına gitmişti: CHP'li Ali Öztunç o anlara ilişkin konuştu Dün TBMM'de Devlet Bahçeli ile selamlaşıp kısa bir sohbet gerçekleştiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, o anların görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı. Öztunç, MHP Lideri ile yaptıkları sohbetten bir anlam çıkarmanın art niyetli olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

TBMM'de bütçe maratonu dün başladı.

Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 24 Aralık Pazar günü sona erecek.

Dün başlayan görüşmelerde milletvekilleri kürsüye gelerek konuşmalarını yapıyor.

Bir yandan bütçe görüşmeleri sürerken diğer yandan da TBMM'de dikkat çeken bir görüntü meydana geldi.

Öztunç ve Sarıgül, Bahçeli'ye gitti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Maraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yayına giderek selamlaştı.

Bahçeli'nin, iki isimle de kısa süreli sohbet ettiği görüldü.

Sarıgül ile Öztunç'un, Bahçeli ile selamlaştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaşananların ardından Devlet Bahçeli ile selamlaşan CHP'li Ali Öztunç'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"Nezaket çerçevesinde gerçekleşen sohbetten başka anlam çıkarmaya çalışmak art niyettir"

Öztunç, görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin çarpıtılmak istendiğini söyledi.

"TBMM çatısı altında bir Genel Başkan ile sohbet etmek sıkça yaşanan bir durumdur"

Bahçeli ile nezaket çerçevesinde bir sohbet gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı: