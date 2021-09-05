MHP lideri Bahçeli'nin taklidini yapan Yunus Yuva sosyal medyada gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen kamuoyunun gündeminde.

Yunus Yuva isimli stand-up sanatçısı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında Bahçeli'nin taklidini yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere birçok kişi başta inanmadı.

BAHÇELİ BEĞENDİ

Bahçeli'nin taklidini yapan Yuva, tıpkı Bahçeli'nin tonlaması ve el hareketleriyle kameraya seslendi. Bahçeli, taklidinin yapılması üzerine "Güzel" yorumunda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin yanında Bahçeli taklidi yapan komedyen VİDEO

ALAYCI YORUMLARA TEPKİ

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan videonun altına yapılan alaycı yorumlara ise Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Taklidi yapan komedyenin kanser hastası olduğunu belirtip taklit için de Bahçeli'den izin alındığını söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı;

"KANSER TEDAVİSİ GÖREN BİR ÜLKÜDAŞIMIZDIR"

"Sayın liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi 'Stand-Up, Showmen, komedyen' sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır. Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir. Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen bu gösteri için kendi zihin bozukluğunuzla boşuna yorum yapmayın.

"SİZ AŞI YAPAN HEMŞİRE DÖVÜLDÜ SENARYOSUNA İNANAN KİŞİLERSİNİZ"

Gerçi siz “Devlet Bahçeli’ye aşı yapan hemşireyi dövdüler” senaryosuna bile inanan beyni sulanmışlarsınız... Size “Bol bol kocaman yalan söyleyin, yalanı tekrar tekrar söyleyin”