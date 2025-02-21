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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir operasyon geçirdi..

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiğini ve durumunun son derece iyi olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde partisinin 56'ncı yılı için yaptığı açıklamada, iyileşme sürecine girdiğini bildirdi. Sonrasında MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin taburcu edildiği açıklanmıştı.

Bahçeli'nin taburcu edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ'NİN MESAJINI HATIRLATTI

Çiçek tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

'Geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hâl hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım, bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi iletiyor, özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum.'



MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP’nin kuruluşunun 56. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı.

"BİR SAĞLIK PROBLEMİNİ ART NİYETLİ BİR TEMENNİYE DÖNÜŞTÜRMEK BÜYÜK BİR VİCDANSIZLIKTIR"

Özellikle açıklamasının son cümlesi, insanlık değerlerini yitirmiş kimseler için adeta bir ders niteliğindedir. Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Elbette bu zihniyete sahip olanlar için en büyük havale adresi Cenab-ı Allah’ın huzurudur. Ancak bu tür insanlarla toplum içinde de mücadele etmek, insanlık değerlerinin yaşaması ve insana özgü erdemlerin korunması adına bu dünyadaki görevlerimiz arasında olmalıdır.

"BU KİŞİLER, SAYIN BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN YALNIZCA KENDİLERİNİ TATMİN EDEN SENORYALAR ÜRETMEKTEDİR"

Sayın Bahçeli, bugün olduğu gibi geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır.



Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı.



Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte; Sayın Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir.

"BU ÇİRKİNLİKLERİ YAPANLARIN GERÇEK YÜZLERİ, TÜM KAMUOYUNA İBRETLİK OLACAK ŞEKİLDE İFŞA EDİLMELİ"

MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır.

"SOSYAL MEDYAYI KANALİZASYONA DÖNÜŞTÜREN BU TİPLERİN SEVİYESİ, TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETİN İZDÜŞÜMÜDÜR"

Geçtiğimiz haftalarda yazdığım bir yazıda da belirtmiştim. Özellikle sosyal medyayı kanalizasyona dönüştüren bu tiplerin seviyesi, Türkiye’deki muhalefetin izdüşümüdür. Hepsinin sayfasına girin, bakın; ahlakını yitirmiş muhalefetin ortak aklını ve refleksini görürsünüz. Troller, sadece muhalefetin iç sesini yansıtmakta ve onların sponsorluğunda kanalizasyonda yaşamanın hakkını vermektedir.



Bu beslemeler, muhalefet anlayışını seviyeli ölçülerde yapan ve Sayın Bahçeli’nin geçirdiği sağlık operasyonu sonrası ahlaki duruş sergileyerek “geçmiş olsun” dilekleri sunanları ve şifa dileyenleri de linç etmeye çalışmaktadır. İşte bunlar, bu derece iğrençlik barındırmaktadır.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞI, DOSTLARINI SEVİNDİRECEK, DÜŞMANLARINI ÜZECEK, HESAPLAR YAPANLARI KAHREDECEK KADAR İYİDİR"