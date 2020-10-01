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    Devlet Bahçeli'ye Fetih Sureli kılıç hediyesi

    MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, üzerinde Fetih Suresi bulunan kılıç hediye etti
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 15:18
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    Devlet Bahçeli'ye Fetih Sureli kılıç hediyesi

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kılıç koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi, düzenlenen törenle başladı. Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından bir kılıç hediye edildi.

    ÜSTÜNDE FETİH SURESİ YAZILI

    Özyavuz'un MHP Lideri'ne hediye ettiği kılıcın özelliklerinden biri de üstünde  Fetih Suresi'nin yazılı olması...

    Kılıcı hediye eden Özyavuz'a da daha önce Bahçeli, gözü gibi koruduğu klasik otomobilini hediye etmişti.

    Devlet Bahçeli ye Fetih Sureli kılıç hediyesi #1

    Devlet Bahçeli ye Fetih Sureli kılıç hediyesi #2

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