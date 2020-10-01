Devlet Bahçeli'ye Fetih Sureli kılıç hediyesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, üzerinde Fetih Suresi bulunan kılıç hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kılıç koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi, düzenlenen törenle başladı. Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından bir kılıç hediye edildi.

ÜSTÜNDE FETİH SURESİ YAZILI

Özyavuz'un MHP Lideri'ne hediye ettiği kılıcın özelliklerinden biri de üstünde Fetih Suresi'nin yazılı olması...

Kılıcı hediye eden Özyavuz'a da daha önce Bahçeli, gözü gibi koruduğu klasik otomobilini hediye etmişti.