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- Devlet Bahçeli'ye Fetih Sureli kılıç hediyesi
Devlet Bahçeli'ye Fetih Sureli kılıç hediyesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, üzerinde Fetih Suresi bulunan kılıç hediye etti
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 15:18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kılıç koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi, düzenlenen törenle başladı. Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından bir kılıç hediye edildi.
ÜSTÜNDE FETİH SURESİ YAZILI
Özyavuz'un MHP Lideri'ne hediye ettiği kılıcın özelliklerinden biri de üstünde Fetih Suresi'nin yazılı olması...
Kılıcı hediye eden Özyavuz'a da daha önce Bahçeli, gözü gibi koruduğu klasik otomobilini hediye etmişti.