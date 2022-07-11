Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablo, Yunanistan'ı kızdırdı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları ziyareti sırasında kendisine hediye edilen 'Denizlerdeki Misak-ı Milli' haritasında adaların görünümü, Yunanistan tarafından tepki çekti.

Yıllardır çözülemeyen adalar sorunu nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik devam ediyor.

İlişkilerin gerilmesinin beraberinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları ziyareti sırasında kendisine hediye edilen tablo da Ankara-Atina arasında çekişmeye neden oldu.

Ülkü Ocakları tarafından Bahçeli'ye hediye edilen 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' tablosuna tüm adaların eklenmesi Yunanistan'ı kızdırdı.

Girit dahil birçok ada Türkiye'nin görünüyor

Haritada, "Denizlerdeki Misak-ı Millimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

"Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına karşı tutumunu netleştirmeli"

Tabloya Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de tepki gösterdi. Devlet Bahçeli'ye yönelik üslupsuz ifadeler kullanan Miçotakis, "Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından yutulmuş. Aşırılıkçıların ateşli rüyası mı? Türkiye'nin resmi politikası mı? Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına karşı tutumunu netleştirmeli." açıklamasında bulundu.

Hadsiz sözlerle eleştirdiler

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" ifadesini kullandı.

"Bu olayın düzeltilmesini bekliyoruz"

Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.