66 günlük istirahat dönemi sona eren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden mesaiye başladı.
Vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret eden Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
VAKIF AÇILIŞINDAN SONRA GENEL MERKEZE GEÇTİ
Bahçeli buradan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti ve açılışını gerçekleştirdi.
Devlet Bahçeli daha sonra partisinin genel merkezine geçti.
2 AY SONRA MAKAMINDA
Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra partililerle bir araya geldi.
SLOGAN VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
Bahçeli parti binasında da ofisine geçmeden önce balkondan partilileri selamladı.
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