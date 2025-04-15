Devlet Bahçeli'ye 'Roblox açılsın' talebi

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere ziyarette bulundu.

Dora, ziyarete 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçını birincilikle tamamlayan ilköğretim öğrencisi kızı Ahen’i de götürdü.

DEVLET DEDESİNDEN İSTEKTE BULUNDU

Dora, Genel Merkez'de Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğrafları ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dora, "Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, birincilikle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa liderimiz yapar!’ diyerek Devlet dedesine arz etti." dedi.

"ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ KALKSIN"

Görüşmede Ahen'in yaş şartı getirilmesi önerisiyle birlikte Roblox'a erişim engelinin kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

"GÜNDEMİMİZE ALALIM"

MHP'li milletvekili, Bahçeli'nin konuyla yakından ilgilendiğini ve "Bu konuyu gündemimize alalım o halde." dediğini söyledi.

"SEVGİLİ ÇOCUKLAR MÜJDE"

Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa Liderimiz yapar’ diyerek, Devlet Dedesine arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkân sağlayan ve bu sayede zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek ‘Bu konuyu gündemimize alalım o halde’ dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

NE OLMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos'ta çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurmuştu.

Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı.

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti.

Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.