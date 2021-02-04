Devlet Bahçeli'ye Twitter kısıtlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına Twitter’dan kısıtlama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter'dan engel geldi.

"TWITTER KISITLAMA GETİRMİŞTİR"

MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir.

"OKYANUS ÖTESİNDEN TWITTER BUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİR"

Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir. Okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.

Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir” denildi.