Devlet Demiryolları'ndan 1 Mayıs paylaşımı: Demiryolcu olmak fedakarlık ister Devlet Demiryolları'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, işini yıllardır severek yapan işçilere yer verildi.

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ensonhaber.com

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

Bugüne özel sosyal medyadan paylaşım yapan Devlet Demiryolları, "Demiryolcu olmak, fedakarlık ister. Aşkla yapıyoruz biz bu işi" notunu düştü.

Uzun zamandır Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler ise şu sözlerle yaptıkları işi ifade etti:

"Bu iş aile işi"

"Aşkla yapıyoruz biz bu işi.

"Demir yolculuk benim çocukluğum. Çocukluğumdan beri demir yolcu olacağımı biliyordum."

"Demir yolcular birbirlerine bağlıdır."

"Sizin bağladığınız bir vagonu memleketin bir köşesinde başka bir mesai arkadaşınız kestiğinizde bir aile olduğunuzu anlıyoruz" sözleriyle yaptıkları işi ifade eden işçilerin videosu duygulandırdı.

167 yıl...

Videonun sonunda ise "167 yıldır işini aşkla yapan tüm demir yolcularımıza teşekkür ederiz" denildi.