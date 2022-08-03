Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, KPSS sorularıyla ilgili konuştu

Bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun KPSS’deki sorularla aynı çıkması sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan DDK Başkanı Arıncı, “İnceleme başlatıldı, problemli bir durum var” dedi.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ortaya atılan iddia sonrası ÖSYM'den bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruların incelenmesi talimatını verdi

Açıklamada, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Yaşanan durumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı

Gece saatlerinde ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alındı.

Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

"Problemli bir durum var görünüyor"

Son olarak Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri, ÖSYM Başkanlığı'na giderek ilk incelemelere başladı.

Sabah'a konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı, "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.

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"Çok kapsamlı bir inceleme yapacağız"

Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız." dedi.

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