Devlet Denetleme Kurulu'na yeni başkan atandı Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı doğrultusunda, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Yerine, kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı değişti

Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı.

Arıncı'nın yerine Devlet Denetleme Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

4 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Kararda ayrıca Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürleri'nin görevlerinden alınarak, yerlerine yeni müdürler atandığı da yer aldı.