Devlet Denetleme Kurulu'na yeni başkan atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı değişti
Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı.
Arıncı'nın yerine Devlet Denetleme Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu atandı.
4 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Kararda ayrıca Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürleri'nin görevlerinden alınarak, yerlerine yeni müdürler atandığı da yer aldı.
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