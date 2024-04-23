Devlet erkanı Anıtkabir'deki 23 Nisan töreninde Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı, ulusal egemenliğin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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ensonhaber.com

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenleniyor.

Resmi törenlerin ilk adreslerinden biri Anıtkabir oldu.

Devlet erkanı Anıtkabir'e geldi

Bahçede yüzlerce çocuk ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramı coşkuyla kutlarken, devlet erkanı da Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle Ata'nın huzuruna geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra heyet, merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

"Büyük bir coşkuyla kutluyoruz"

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli irademizin simgesi TBMM’nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan’ı büyük coşkuyla kutluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir."

Özel de katıldı

Ata'nın huzuruna çıkan devlet erkanı arasında bakanlar, milletvekilleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulundu.

Son olarak resmi törenin sona ermesiyle Anıtkabir ziyarete açıldı ve binlerce çocuk Ata'yı ziyaret etmeye başladı.