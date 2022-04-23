23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir'e çıkan devlet erkanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop öncülüğünde Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Bugün 23 Nisan...

Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu nedeniyle çocuklara armağan edilen bu bayramın 102'nci yılı kutlanıyor.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk törenin ardından Anıtkabir'e geçti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulundu.

"Ebedi yurdumuzu tescil ettiniz"

Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli mücadelenin başkomutanı olarak milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz.

Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı VİDEO





"Tam bağımsızlıktan asla taviz vermeyecek..."

Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz. Geçen yüzyılda milletçe çok büyük badireler atlattık.

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce meclisimiz bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir."