Devlet erkanından Anıtkabir çıkarması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deydi. Ziyarette Atatürk mozolesine çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu.

Devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Daha sonra Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.

“101 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İRADESİ KAT'İDİR”

Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Milli Mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadelemizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesi kat'idir.

“ENGEL TANIMAYAN BİR ISRAR VE İNANÇLA SÜRMEKTEDİR”

Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis'in şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”