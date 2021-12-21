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    Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj yüzde sıfıra inecek

    Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj yüzde sıfıra inecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı 8 maddelik tedbir paylaşımında, ''Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 00:12
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 00:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen yılın son Kabine Toplantısı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE STOPAJ YÜZDE SIFIRA İNECEK

    Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbiri açıklamasının ardından bu tedbirleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmayı düşünmediğini vurgulayan Erdoğan ''Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz... İstikrar ve güven iklimini güçlendirecek bu yeni tedbirlerin ekonomimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

    Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj yüzde sıfıra inecek #1

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