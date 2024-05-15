Devlet içerisindeki gizli yapılanma kime bağlı Gazeteci Nedim Şener, 13 Mayıs'ta emniyet ve yargıda yaşananlara dikkat çekmiş ve bunların arkasında "Nurcu-Okuyucu" diye bilinen grubun olduğunu yazmıştı.

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Türkiye gündemi yeniden çalkantılı bir sürece girdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılanan üst düzey polislerin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden giriştikleri hükümet üyelerine yönelik kumpas, tam anlamıyla ortalığa saçıldı.

Her geçen dakika Türkiye'nin gündemine oturan kumpasa ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

280 kişiye operasyon için Erdoğan'ın ABD gezisini beklediler

Bu kapsamda, emniyet içindeki bu hain yapılanmanın, siyaset bürokrasi ve medya mensubu 280 üst düzey ismi dinlediği ortaya çıktı.

Yapılanmanın, dinlemeler neticesinde operasyon için düğmeye basmak için ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini beklediği ileri sürüldü.

Planlarını devreye sokmak için Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye gitmesini bekleyen karanlık odakların planları, Erdoğan'ın ABD ziyaretini ertelemesiyle suya düştü ve karşı operasyonla 3 üst düzey emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Nedim Şener'in yazısı dikkat çekti

Art arda gelen ayrıntılardan önce ise konuya ilişkin yazılar kaleme alan gazeteci Nedim Şener'in 13 Mayıs tarihli yazısı dikkat çekiyor.

Emniyetteki yapılanmanın ucunun nereye çıktığını, arkasında kimlerin olduğunu irdeleyen Şener'in tespitleri hayli dikkat çekici.

Yazısında FETÖ'nün ülkeye yaşattığı kumpas süreçlerinin devam ettiğini belirten Şener, Ayhan Bora Kapman soruşturmasının gelişimine dikkat çekiyor.

"Nurcu-Okuyucu grubu"

Ankara Emniyeti'ndeki değişimden sonra Kaplan dosyasının yeniden açıldığını belirten Şener, "Emniyet içinde özellikle “Nurcu-Okuyucu” diye bilinen grup, bu operasyonu kısa süre içinde hükümete darbeye dönüştürdü." ifadelerini kullanıyor.

Bu gurubun emniyet ayağının kumpasın altyapısını hazırladığını belirten Nedim Şener, yazısına "Elbette her kumpasta olmazsa olmaz medya ayağı üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından FETÖ’cüler ve iş birliği yapan sözde gazeteciler de bu kumpasta elbette kendilerine verilen rolü oynadılar. FETÖ’cüleri zamanından biliyoruz; zaten böyle bir kumpas Emniyet-Yargı-Medya ayakları olmadan gerçekleşemez." ifadeleriyle son veriyor.