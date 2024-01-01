Devlet korumasındaki çocuklar Mehmetçik'e mektup yazdı Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçik'e yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti.

AA

Devlet korumasındaki çocuklar, yazdıklarıyla Mehmetçik'i duygulandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçik'in yeni yıllını kutladı.

"Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı"

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı." ifadesini kullandı.

"Siz bizim gururumuzsunuz"

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik ağabeylerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz." kelimelerini kağıda döktü.

"Her zaman kalbimizdesiniz"

Şehitlere seslenen bir başka çocuk da "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." mesajına yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)