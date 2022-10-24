Devlet Su İşleri 157 işçi alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri 157 işçi alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alacağını duyurdu. İşte detaylar..

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamaya göre, işçi alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, işe alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek. haber sonrası başvuru yapmak isteyen binlerce aday başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Peki DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler..

Başvuru tarihleri

Devlet Su İşleri işçi alımı başvuruları 24 Ekim(bugün) itibariyle başladı. Başvurular 28 Ekim 2022 tarihine kadar İşkur üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),

- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Alım yapılacaka meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak

Alım yapılacak kadrolar

- Operatör

- Şoför (Ağır vasıta)

- Bakımcı, Yağcı

- Ambar İşçisi Usta

- Akaryakıtçı

- Sondaj işçisi

- Kompresör Operatörü

- Vinç operatörü

- Laborant

- Laborant Yardımcısı

- Topoğraf

- Hidrolog

- Aşçı

- Aşçı Yardımcısı

- Teknisyen

- Bekçi