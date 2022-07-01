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    Devlet Su İşleri 26 avukat alımı için ilan yayınladı! İşte şartlar..

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26 avukat alımı için ilan yayımladı.İşte detaylar..
    • 01.07.2022 - 16:06
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    Devlet Su İşleri 26 avukat alımı için ilan yayınladı! İşte şartlar..

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli avukat istihdam edeceklerini açıkladı.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2020 KPSS puanına göre alım gerçekleştirilecek.

    Devlet Su İşleri 26 avukat alımı için ilan yayınladı! İşte şartlar.. #1

    DSİ tarafından yayımlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 26 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi

    Başvuru tarihleri ne zaman

    Başvuruların 18 Temmuz saat 09.30'da başlayıp, 28 Temmuz saat 23.59'da sona ereceği açıklandı.Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresli internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacaktır.


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