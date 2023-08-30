Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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DHA

Bugün 30 Ağustos zaferinin 101'inci yıl dönümü...

Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferleri arasında yer alan tarihi gün için yurt genelinde çeşitli kutlamalar yapılıyor.

Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Devletin zirvesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'i ziyaret için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı burada düzenlenen törene katıldı.

Mozoleye çelenk bırakıldı

Erdoğan ve beraberindeki isimler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Erdoğan'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"Milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Aziz Atatürk; Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin 'ölümsüz anıtı' ifadesiyle tarif ettiğiniz büyük zaferin 101'inci sene-i devriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün de zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizin hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

Muhalefet liderleri de katıldı

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.