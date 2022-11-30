Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret güncellemesi ve EYT çalışmalarındaki son gelişmeleri Külliye'de Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati ile ele alacak.

Türkiye'nin gündeminde yeni yıla yaklaşırken asgari ücret ve EYT konuları var.

2023'te uygulanacak asgari ücret için takvim belirleme aşamasına geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz' anlayışı kapsamında, asgari ücrette beklenti yüksek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi için TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etmişti.

Bilgin, yarın, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Külliye'de EYT ve asgari ücret zirvesi

Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

Bir diğer gündem de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu.

AK Parti'den dün EYT süreci konusunda bir açıklama yapılmış, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iki konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları ile görüşmesinde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı, bakanları ile Külliye'de 18.15'te bir araya gelecek.